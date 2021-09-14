UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Большинство ошибаются. В Минюсте объяснили, как министрам писать заявление об отставке

Автор: Олег Черныш

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, как необходимо писать заявление об отставке чиновникам. По его словам, большинство министров допускают ошибки.

Об этом рассказал глава Минюста в интервью РБК-Украина.

"Я некоторое время посвятил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке", - сказал Малюська.

Он отметил, что многие пишут "прошу уволить меня...", но министр не увольняется, а уходит в отставку.

"Его парламент не увольняет, а лишь принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес председателя Верховной рады", - пояснил Малюська.

По его словам, даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда "увольняла по собственному желанию" отдельных министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныОтставка Кабмина