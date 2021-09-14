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Більшість помиляються. У Мінюсті пояснили, як міністрам писати заяву про відставку

Автор: Олег Черниш

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, як необхідно писати заяву про відставку урядовцям. За його словами, більшість міністрів припускаються помилок.

Про це розповів глава Мін'юсту в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я певний час присвятив тому, щоб вивчити, як ця заява пишеться. Це, виявляється, справа не зовсім проста, багато міністрів помиляються і неправильно пишуть заяву про відставку", - сказав Малюська.

Він зазначив, що багато хто пише "прошу звільнити мене…", але міністр не звільняється, а йде у відставку.

"Його парламент не звільняє, а лише приймає його відставку. Отже, це має називатись виключно "Заява про відставку" і вона подається на адресу голови Верховної ради", - пояснив Малюська.

За його словами, навіть ВРУ приймала постанови, які не відповідають Конституції й законам України, коли "звільняла за власним бажанням" окремих міністрів.

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