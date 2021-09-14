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Большинство ошибаются. В Минюсте объяснили, как министрам писать заявление об отставке

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 13:11
Большинство ошибаются. В Минюсте объяснили, как министрам писать заявление об отставке Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, как необходимо писать заявление об отставке чиновникам. По его словам, большинство министров допускают ошибки.

Об этом рассказал глава Минюста в интервью РБК-Украина.

"Я некоторое время посвятил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке", - сказал Малюська.

Он отметил, что многие пишут "прошу уволить меня...", но министр не увольняется, а уходит в отставку.

"Его парламент не увольняет, а лишь принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес председателя Верховной рады", - пояснил Малюська.

По его словам, даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда "увольняла по собственному желанию" отдельных министров.

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