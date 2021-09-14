Большинство ошибаются. В Минюсте объяснили, как министрам писать заявление об отставке

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, как необходимо писать заявление об отставке чиновникам. По его словам, большинство министров допускают ошибки.

Об этом рассказал глава Минюста в интервью РБК-Украина .

"Я некоторое время посвятил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке", - сказал Малюська.

Он отметил, что многие пишут "прошу уволить меня...", но министр не увольняется, а уходит в отставку.

"Его парламент не увольняет, а лишь принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес председателя Верховной рады", - пояснил Малюська.

По его словам, даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда "увольняла по собственному желанию" отдельных министров.