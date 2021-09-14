Більшість помиляються. У Мінюсті пояснили, як міністрам писати заяву про відставку
Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, як необхідно писати заяву про відставку урядовцям. За його словами, більшість міністрів припускаються помилок.
Про це розповів глава Мін'юсту в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я певний час присвятив тому, щоб вивчити, як ця заява пишеться. Це, виявляється, справа не зовсім проста, багато міністрів помиляються і неправильно пишуть заяву про відставку", - сказав Малюська.
Він зазначив, що багато хто пише "прошу звільнити мене…", але міністр не звільняється, а йде у відставку.
"Його парламент не звільняє, а лише приймає його відставку. Отже, це має називатись виключно "Заява про відставку" і вона подається на адресу голови Верховної ради", - пояснив Малюська.
За його словами, навіть ВРУ приймала постанови, які не відповідають Конституції й законам України, коли "звільняла за власним бажанням" окремих міністрів.