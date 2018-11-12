Большинство областей Украины останется без новых "скорых", - Дубиль

Фото: Валерий Дубиль (пресс-служба "Батькивщины)

По словам нардепа, вместо всей Украины средства на обновление "скорых" дадут только 6 регионам

Вместо комплексного подхода к развитию сети экстренной медицинской помощи ("скорых") по всей территории Украины, власть планирует выделять средства только на отдельные регионы – 5 областей и 1 город – и меньше половины от необходимой суммы. Об этом в блоге написал народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

По его словам, в 2019 году власти планируют запустить "новый" пилотный проект по обновлению материально-технической базы "экстренки" лишь в нескольких областях. На него из бюджета выделяют 922,57 млн грн. При этом, по подсчетам экспертной группы Дубиля, реальная потребность для обновления всего автопарка и инфраструктуры – 6,8 млрд грн.

С учетом мощностей отечественных предприятий, которые могут изготавливать и переоборудовать специальный медицинский транспорт (1100 автомобилей в год), этот проект можно было бы реализовать в течение трех лет, вкладывая ежегодно 2,3 млрд грн, пишет народный депутат. И при этом можно было бы обеспечить автомобилями и диспетчерскими центрами всю Украину, а не только отдельные регионы, добавляет он.

В Украине, согласно нормативу, должно быть 4426 единиц специального медицинского транспорта, из них: тип В (экстренная помощь) - 3665 единиц, тип С (реанимобили) - 761 единица. Сейчас на балансе есть только 2965 единиц автомобилей скорой медицинской помощи, из них: тип В - 2725 единиц, тип С - 240 единиц.

Из всего этого перечня техника и специализированный санитарный транспорт в среднем на 60-70% устаревшие, физически изношены и требуют замены.

Дубиль отмечает, что выбранные для пилота области уже неоднократно принимали участие в подобных правительственных программах.

"То есть, правительство решило показать "реформу" в отдельных, избранных областях, которые и так можно назвать "витриной для выставки", потому что у них система ЭМП (экстренной медпомощи) развита лучше. Для этого оно забрасывает их деньгами. И сделает это за счет других областей", - считает народный депутат.

По его мнению, если бы правящее большинство хотела реформировать "экстренку" на самом деле, то финансировало бы всех равномерно.

"К сожалению, действующая власть пошла другим путем и пытается заработать себе бонусы на грядущих выборах, снова забросав деньгами одних, и бросив на произвол судьбы других. Но наши люди – не слепые. Они понимают: между делать "кое-как для видимости" и "делать максимально качественно" в одинаковых условиях есть большая разница. Уверен, через три года после смены власти мы сможем создать в Украине действительно эффективную систему экстренной медицинской помощи - ждать осталось недолго", - подытожил депутат.