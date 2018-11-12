Більшість областей України залишиться без нових "швидких", - Дубіль

Фото: Валерій Дубіль (прес-служба "Батьківщини)

За словами нардепа, замість всієї України кошти на оновлення "швидких" дадуть тільки 6 регіонам

Замість комплексного підходу до розвитку мережі екстреної медичної допомоги ("швидкі") по всій території України, влада планує виділяти кошти тільки на окремі регіони – 5 областей і 1 місто – і менше половини від необхідної суми. Про це в блозі написав народний депутат України, член фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань бюджету Валерій Дубіль.

За його словами, в 2019 році влада планує запустити новий пілотний проект по оновленню матеріально-технічної бази "экстренки" лише в кількох областях. На нього з бюджету виділяють 922,57 млн грн. При цьому, за підрахунками експертної групи Дубіля, реальна потреба оновлення всього автопарку та інфраструктури – 6,8 млрд грн.

З урахуванням потужностей вітчизняних підприємств, які можуть виготовляти і переобладнати спеціальний медичний транспорт (1100 автомобілів в рік), цей проект можна було б реалізувати протягом трьох років, щорічно вкладаючи 2,3 млрд грн, пише народний депутат. І при цьому можна було б забезпечити автомобілями та диспетчерськими центрами всю Україну, а не тільки окремі регіони, додає він.

В Україні, згідно з нормативом, повинно бути 4426 одиниць спеціального медичного транспорту, з них: тип В (екстрена допомога) - 3665 одиниць, тип С (реанімобілі) - 761 одиниця. Зараз на балансі є тільки 2965 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги, з них: тип В - 2725 одиниць, тип С - 240 одиниць.

З усього цього переліку техніка і спеціалізований санітарний транспорт в середньому на 60-70% застарілі, фізично зношені і потребують заміни.

Дубіль зазначає, що вибрані для пілота області вже неодноразово брали участь у подібних урядових програмах.

"Тобто, уряд вирішив показати "реформу" в окремих, вибраних областях, які і так можна назвати "вітриною для виставки", тому що у них система ЕМП (екстреної медичної допомоги) розвинена краще. Для цього він закидає їх грошима. І зробить це за рахунок інших областей", - вважає народний депутат.

На його думку, якби провладна більшість хотіла реформувати "екстренку" насправді, то фінансувала б усіх рівномірно.

"На жаль, чинна влада пішла іншим шляхом і намагається заробити собі бонуси на прийдешніх виборах, знову закидавши грошима одних, і кинувши напризволяще інших. Але наші люди не сліпі. Вони розуміють: між робити "як для видимості" і "робити максимально якісно" в однакових умовах є велика різниця. Упевнений, через три роки після зміни влади ми зможемо створити в Україні дійсно ефективну систему екстреної медичної допомоги - чекати залишилося недовго", - підсумував депутат.