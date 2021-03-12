Политика России воспринимается в мире как дестабилизирующая, - опрос Gallup

В Украине негативная оценка роли России одна из самых высоких - 72%, думают иначе только 12%. Одной из крупнейших стран, граждане которой преимущественно уверены в стабилизирующей роли России является Индия. Граждане России также воспринимают свою страну как скорее стабилизирующую, однако с меньшей уверенностью.

Соединенные Штаты также воспринимаются дестабилизирующая сила. Так считает 52% во всем мире. Треть (33%) разделяет противоположное мнение. Остальные не определилась. В Украине оценка роли США лучше, чем средняя по миру: 40% украинцев считают ее стабилизирующей, 37% - нет.

В целом мировые представления о Китае идентичны с мнением о США и России - около половины опрошенных (47%) оценивают страну как дестабилизирующий международный фактор (но в Украине таких всего 28%), треть (32%) видит Китай скорее стабилизирующей силой. Пятая часть опрошенных не может решить (в Украине таких 36%).

Несмотря на то, что по оценкам респондентов Европейский Союз через 10 лет уже не будет сверхдержавой, ЕС является единственной сверхдержавой, которую сейчас оценивают в мире как скорее стабилизирующую силу - наибольшая доля ответов во всем мире, которые поддерживает этот тезис. Две пятых (42%) считают ЕС стабилизирующей силой, треть (33%) считает, что ЕС дестабилизирует мир, а четверть опрошенных колеблется с ответом. В Украине положительная оценка роли ЕС выше - 50% (и только 25% высказывают противоположное мнение).

Исследование, проведено Международной ассоциацией Gallup в конце 2020 года. Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и свыше 42000 граждан, что составляет около 2/3 населения мира.

В Украине исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии по всей стране за исключение оккупированных Россией территорий. Опрос проведен в начале декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) В ходе опроса проведено 1000 интервью'ю. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.