Політика Росії сприймається у світі як дестабілізаційна, - опитування Gallup

В Україні негативна оцінка ролі Росії одна із найвищих - 72%, думають інакше лише 12%. Однією з найбільших країн, громадяни якої переважно впевнені в стабілізуючій ролі Росії є Індія. Громадяни Росії також сприймають свою країну як радше стабілізуючу, однак з меншою впевненістю.

Сполучені Штати також сприймаються дестабілізаційна сила. Так вважає 52% у всьому світі. Третина (33%) поділяє протилежну думку. Решта не визначилася. В Україні оцінка ролі США краща, ніж середня по світу: 40% українців вважають її стабілізуючою, 37% - ні.

Загалом світові уявлення про Китай ідентичні з уявленнями про США та Росію - близько половини опитаних (47%) оцінюють країну як дестабілізаційний міжнародний фактор (але в Україні таких лише 28%), третина (32%) бачить Китай радше стабілізуючою силою. П'ята частина опитаних - не може вирішити (в Україні таких 36%).

Попри те, що за оцінками респондентів Європейський Союз через 10 років уже не буде наддержавою, ЄС є єдиною наддержавою, яку нині оцінюють у світі як радше стабілізуючу силу - найбільша частка відповідей у всьому світі, що підтримує цю тезу. Дві п'ятих (42%) вважають ЄС стабілізуючою силою, третина (33%) вважає, що ЄС дестабілізує світ, а чверть опитаних вагається з відповіддю. В Україні позитивна оцінка ролі ЄС вища - 50% (і лише 25% висловлюють протилежну думку).

Дослідження проведене Міжнародною асоціацією Gallup наприкінці 2020 року. Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 громадян, що становить близько 2/3 населення світу.

В Україні дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології по всій країні за виключення окупованих Росією територій. Опитування проведено на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) В ході опитування проведено 1000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.