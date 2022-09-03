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Большинство людей ненавидит россиян: Ким о настроениях жителей Николаевской области

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Большинство жителей Николаева ненавидят россиян из-за постоянных обстрелов и уже забыли, что такое СССР.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Я спокойно отношусь к этой войне. Скажем так, это моя работа, а я свою работу люблю всегда, какой бы она ни была. Что касается жителей города, я думаю, что абсолютное большинство людей сейчас ненавидит россиян из-за того, что пришлось всем николаевцам пережить. Полгода под обстрелами - люди выживают, невозможно жить спокойно", - сказал он.

По словам Кима, когда он был в Киеве, видел, как люди живут, когда более или менее спокойно, а в Николаеве ситуация другая.

"У нас прифронтовый город, люди каждый день на стрессе, надо понимать, что мы все здесь недолюбливаем россиян", - добавил Ким, отметив, что жители Николаева уже забыли такое СССР.

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