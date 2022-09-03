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Більшість людей ненавидить росіян: Кім про настрої мешканців Миколаївської області

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti)
Автор: Юлія Акімова, Наталія Гурковська

Більшість жителів Миколаєва ненавидять росіян через постійні обстріли і вже забули, що таке СРСР.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Я спокійно ставлюся до цієї війни. Скажімо так, це моя робота, а я свою роботу люблю завжди, якою б вона не була. Що стосується мешканців міста, я думаю, що абсолютна більшість людей зараз ненавидить росіян через те, що довелося всім миколаївцям пережити. Півроку під обстрілами - люди виживають, неможливо жити спокійно", - сказав він.

За словами Кіма, коли він був у Києві, то бачив, як люди живуть, коли більш-менш спокійно, а в Миколаєві ситуація інша.

"У нас прифронтове місто, люди щодня на стресі, треба розуміти, що ми всі тут недолюблюємо росіян", - додав Кім, відзначивши, що мешканці Миколаєва вже забули що таке СРСР.

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