Большинство киевлян поддерживают наведение порядка с МАФами в Киеве, - "Рейтинг"

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса "Рейтинга".
Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и только 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 14% - нейтрально.
81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступают за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).
Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему Prozorro для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).
70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы МАФов должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.
Для справки
Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.
Выборочная совокупность: 1200 респондентов.
Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Сроки проведения: 10-14 июля 2021 года.
Как сообщалось, ранее в Киеве планируют внедрить систему "автодозвон" для борьбы с расклейщиками незаконных объявлений.