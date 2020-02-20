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Большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года

Новости » Политика     20.02.2020 - 15:08
Большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года
Фото: стела на Майдане Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только четверть украинцев хотели бы вернуться во времена до Майдана

Большинство украинцев (58,8%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" - 19,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, вернуться в Украину, какой она была до 2014 года, хотели бы чуть более четверти украинцев (27,6%). Из них "да" ответили 15,1% респондентов, "скорее да" - 12,5%.

Большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года

Если бы эти события 2013-2014 годов происходили сейчас, поддержали Майдан 37,8% респондентов, поддержали бы Антимайдан - 10,2% граждан. Кроме того, не поддержал бы никого из них еще 39,1% украинцев.

Большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, относительное большинство граждан Украины (45,5%) считают, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%).

Относительное большинство украинцев считают события 2013-2014 годов Революцией Достоинства Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана
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