Большинство граждан Македонии поддерживают ее переименование, - опрос

На референдуме 30 сентября положительно готовы ответить 41,5% граждан

Большинство граждан Республики Македонии собираются поддержать договор с Грецией о переименовании страны на консультативном референдуме, который пройдет 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу Македонского центра международного сотрудничества, передает Еuractiv.

Согласно соцопросу, на вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Республикой Греция?" положительно готовы ответить 41,5% граждан, отрицательно - 35,1%.

При этом 19,8% македонцев намерены проигнорировать референдум.

Отметим, Греция и Македония 17 июня подписали историческое соглашение об изменении названия страны на Республика Северная Македония, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македонии.

Напомним, парламент Македонии 30 июля поддержал проведение референдума об изменении названия страны 30 сентября.