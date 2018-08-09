Більшість громадян Македонії підтримують її перейменування, - опитування

На референдумі 30 вересня позитивно готові відповісти 41,5% громадян

Більшість громадян Республіки Македонії мають намір підтримати договір з Грецією про перейменування країни на консультативному референдумі, який відбудеться 30 вересня. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного на замовлення Македонського центру міжнародного співробітництва, передає Еuractiv.

Згідно з соцопитуванням, на запитання "Чи виступаєте ви за членство в ЄС і НАТО з ухваленням договору між Республікою Македонія та Республікою Греція?" позитивно готові відповісти 41,5% громадян, негативно - 35,1%.

При цьому 19,8% македонців мають намір проігнорувати референдум.

Зазначимо, Греція і Македонія 17 червня підписали історичну угоду про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія, що має припинити 27-річну суперечку з цього приводу.

Суперечка між Грецією і Македонією розгорілася в 1991 році, коли Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія. Тоді ж Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції - Македонії.

Нагадаємо, парламент Македонії 30 липня підтримав проведення референдуму про зміну назви країни 30 вересня.