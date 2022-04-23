Большинство финских депутатов поддерживает вступление в НАТО, - Yle

Более половины депутатов парламента Финляндии выступают за вступление в НАТО. Но пока неизвестно, нужна поддержка большинства или двух третей.

Сообщается, что на сегодня за вступление в НАТО выступают 114 депутатов из 200. И это минимальная цифра, поскольку многие из них еще не озвучили свою позицию по вопросу. В то же время противников североатлантической интеграции пока только 11.

Согласно подсчетам Yle, когда все депутаты озвучат свою позицию, за членство в альянсе будет 166 голосов. Пока самые большие сомнения отмечаются среди левых. Из 16 человек восемь против, двое за, а еще десять пока еще думают.

Издание пишет, что пока остается непонятным, требуется ли для принятия решения о вступлении в НАТО поддержка простого большинства или двух третей депутатов. Финляндия рассчитывает определиться с вопросом о вступлении до лета.