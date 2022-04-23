Більшість фінських депутатів підтримує вступ до НАТО, - Yle

Більше половини депутатів парламенту Фінляндії виступають за вступ до НАТО. Але поки невідомо, чи потрібна підтримка більшості або двох третин.

Повідомляється, що на сьогодні за вступ до НАТО виступають 114 депутатів з 200. І це мінімальна цифра, оскільки багато з них ще не озвучили свою позицію з питання. У той же час противників північноатлантичної інтеграції поки тільки 11.

Згідно з підрахунками Yle, коли всі депутати озвучать свою позицію, за членство в альянсі буде 166 голосів. Поки найбільші сумніви відзначаються серед лівих. З 16 осіб вісім проти, двоє за, а ще десять поки ще думають.

Видання пише, що поки залишається незрозумілим, чи потрібна для прийняття рішення про вступ до НАТО підтримка простої більшості або двох третин депутатів. Фінляндія розраховує визначитися з питанням про вступ до літа.