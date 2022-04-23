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Більшість фінських депутатів підтримує вступ до НАТО, - Yle

Фото: фінські депутати підтримують вступ до НАТО (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Більше половини депутатів парламенту Фінляндії виступають за вступ до НАТО. Але поки невідомо, чи потрібна підтримка більшості або двох третин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що на сьогодні за вступ до НАТО виступають 114 депутатів з 200. І це мінімальна цифра, оскільки багато з них ще не озвучили свою позицію з питання. У той же час противників північноатлантичної інтеграції поки тільки 11.

Згідно з підрахунками Yle, коли всі депутати озвучать свою позицію, за членство в альянсі буде 166 голосів. Поки найбільші сумніви відзначаються серед лівих. З 16 осіб вісім проти, двоє за, а ще десять поки ще думають.

Видання пише, що поки залишається незрозумілим, чи потрібна для прийняття рішення про вступ до НАТО підтримка простої більшості або двох третин депутатів. Фінляндія розраховує визначитися з питанням про вступ до літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО у найближчі тижні.

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