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Большинство энергоблоков "Центрэнерго" уже несколько месяцев не работают из-за нехватки угля, - ВЭА

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 17:13
Большинство энергоблоков "Центрэнерго" уже несколько месяцев не работают из-за нехватки угля, - ВЭА Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Около 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, подавляющее большинство из которых принадлежат государственной компании "Центрэнерго", находились в простое из-за отсутствия угля и газа, что повлекло за собой дефицит мощности и спровоцировало аварийную помощь из Беларуси 2 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Всеукраинской энергетической ассамблеи.

"Простой от 17 до 20 энергоблоков станций "Центрэнерго" и ТЭЦ по причине "отсутствия топлива" (отсутствия угля и газа), которые не смогли компенсировать недостаток мощностей, аварийной остановки двух энергоблоков 200 МВт Бурштынская и Кураховская ТЭС, которые ранее не заметили б", - говорится в выводах ассоциации.

Также по данным ВЭА, ситуацию усугубил сезонный рост потребления и неблагоприятная погода для возобновляемых источников энергии, резко сокративших производство тока 2 ноября.

"Большинство энергоблоков "Центрэнерго" и газовые ТЭЦ при отсутствии угля на складах и стремительного роста цен на газ, уже в течение нескольких месяцев вообще недоступны для диспетчеров НЭК "Укрэнерго". Упомянутые частные Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС начиная лета работали почти полным доступным составом и замещали все потери другой генерации. В преддверии инцидента все было сбалансировано, но без резервов на замещение", - говорится в сообщении ВЭА.

Напомним, начиная с августа 2021 года, более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за нехватки угля. Из-за простоя государственной ТЭС, 2 ноября "Укрэнерго" не смогла сбалансировать энергосистему, запросив аварийную помощь из Беларуси.

С 1 ноября государственная компания "Центрэнерго" приостановила поставки угля на Трипольскую ТЭС под Киевом.

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