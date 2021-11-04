Більшість енергоблоків "Центренерго" уже кілька місяців не працюють через брак вугілля, - ВЕА

Близько 20 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, переважна більшість з яких належать державній компанії "Центренерго", знаходилися в простої через відсутність вугілля і газу, що спричинило дефіцит потужності і спровокувало аварійну допомогу з Білорусі 2 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

"Простій від 17 до 20 енергоблоків станцій "Центренерго" та ТЕЦ за причини "відсутність палива" (відсутність вугілля та газу), які не змогли компенсувати нестачу потужностей, аварійної зупинки двох енергоблоків 200 МВт Бурштинська ТЕС та Кураховська ТЕС, які раніше і не помітили б", - йдеться в висновках асоціації.

Також за даними ВЕА, ситуацію погіршило сезонне зростання споживання і несприятлива погода для відновлюваних джерел енергії, які різко скоротили виробництво струму 2 листопада.

"Більшість енергоблоків "Центренерго" та газові ТЕЦ за відсутності вугілля на складах та стрімкого зростання цін на газ, вже протягом декількох місяців взагалі недоступні для диспетчерів НЕК "Укренерго". Згадані приватні Бурштинська ТЕС та Курахівська ТЕС починаючи з літа працювали майже повним доступним складом та заміщували всі втрати іншої генерації. Напередодні інциденту все було збалансовано, але без резервів на заміщення", - йдеться в повідомленні ВЕА.