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Большинство долгов не признает. РФ задолжала по решениям ЕСПЧ более 2 млрд долларов

Флаг США (Фото: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия задолжала по решениям Европейского суда по правам человека 79 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ, а также рекордные 2,03 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОС. Вторую, большую часть долга, РФ не признает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Окончательно Госдума РФ намерена согласовать список тех, кто получит положенные им выплаты, на этой неделе. Сообщается, что заплатят не всем. Предполагается, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее замороженных активов в ЕС.

Общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ, составило 3395 штук. Согласно последним поправкам к законам об исполнении решений ЕСПЧ, российские власти продекларировали намерение платить только по решениям, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам Путина, Российская Федерация готова дать гарантии безопасности для вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Российская ФедерацияЕСПЧ