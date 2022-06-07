Большинство долгов не признает. РФ задолжала по решениям ЕСПЧ более 2 млрд долларов

Россия задолжала по решениям Европейского суда по правам человека 79 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ, а также рекордные 2,03 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОС. Вторую, большую часть долга, РФ не признает.

Окончательно Госдума РФ намерена согласовать список тех, кто получит положенные им выплаты, на этой неделе. Сообщается, что заплатят не всем. Предполагается, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее замороженных активов в ЕС.

Общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ, составило 3395 штук. Согласно последним поправкам к законам об исполнении решений ЕСПЧ, российские власти продекларировали намерение платить только по решениям, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.