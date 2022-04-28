Большинство американцев считают ответственным за военные преступления в Украине лично Путина

Большинство жителей США (57%) уверены, что президент России Владимир Путин приказал российским войскам совершать военные преступления в Украине, а 6% считают, что он этого не делал. Еще 36% говорят, что не знают достаточно, чтобы говорить с уверенностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Associated Press-NORC .

Данные свидетельствуют, что 61% людей в Соединенных Штатах считают распространение дезинформации о войне серьезной проблемой, и только 7% считают, что это не проблема.

Вводящие в заблуждение сообщения в социальных сетях, поддельные фотографии или видео, а также пропагандистские заголовки распространились на веб-сайтах, от TikTok до Facebook, с тех пор, как в феврале началось нападение России на Украину.

В последние недели российские государственные СМИ и аккаунты в социальных сетях синхронно распространяли твиты, телерепортажи и посты, в которых утверждалось, что фотографии разбомбленных зданий и тел по всей Украине были постановочными или поддельными. Даже благонамеренные обычные пользователи социальных сетей становились жертвами лжи, случайно делясь или лайкая посты и изображения.

Около трех четвертей американцев обвиняют российское правительство в распространении дезинформации о войне, в то время как многие также винят в этом пользователей социальных сетей, технологические компании и средства массовой информации. Гораздо меньше людей возлагают большую вину на правительства Украины или США.

Ложь России о войне привлекает внимание миллионов людей в социальных сетях и в сообщениях государственных СМИ. Ранее в этом месяце, например, хор сообщений кремлевских СМИ, страниц Facebook, учетных записей Twitter и каналов Telegram попытался опровергнуть фотографии и спутниковые снимки тел, оставленных российскими солдатами на улицах Бучи, Украина, назвав изображения "мистификацией".

"Возможности России широки, - сказал Даррен Линвилл, профессор Университета Клемсона, изучающий дезинформацию. У них есть много разных средств массовой информации, которые они используют - все, от государственных СМИ, на русском, английском и особенно на испанском языках".