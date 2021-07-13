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Великим круїзним лайнерам заборонять заходити в центр Венеції: названа дата

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Венеція, Вівторок 13 липня 2021 21:13
Великим круїзним лайнерам заборонять заходити в центр Венеції: названа дата Фото: круїзним лайнерам заборонять заходити в центр Венеції (twitter.com/CelticCrusade)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Італії оголосив про заборону великим круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Рішення почне діяти з 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RTE.

"Прийнятий сьогодні указ являє собою важливий крок щодо захисту системи венеціанських лагун",- сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Замість центру Венеції Круїзні лайнери буду перенаправлені в промисловий порт Маргера. Влада зазначила, що це тимчасове рішення. Планується будівництво нового постійного термінала для їх приймання.

Міністр інфраструктури Енріко Джованніні своєю чергою зазначив, що заборона на захід круїзних лайнерів в центр Венеції є необхідним кроком для захисту ландшафту, навколишнього середовища, художньої та культурної цілісності міста.

Нагадаємо, протягом декількох років активісти закликали заборонити круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Останній раз жителі міста виступили проти їх повернення на початку червня поточного року. Причиною стала поява пасажирського судна в міських водах після тривалої перерви, викликаної карантином.

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