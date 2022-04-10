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Из-за больших потерь в российскую армию вербуют жителей Приднестровья, - Минобороны Британии

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Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 08:55
Из-за больших потерь в российскую армию вербуют жителей Приднестровья, - Минобороны Британии Фото: в российскую армию вербуют новых солдат (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В связи с растущими потерями российскую армию пытаются вербовать новых солдат. Набирают также жителей Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

"Усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки из непризнанного Приднестровского региона Молдовы", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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