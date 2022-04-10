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Через великі втрати в російську армію вербують жителів Придністров'я, - Міноборони Британії

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Україна, Неділя 10 квітня 2022 08:55
Через великі втрати в російську армію вербують жителів Придністров'я, - Міноборони Британії Фото: в російську армію вербують нових солдатів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У зв'язку зі зростаючими втратами російську армію намагаються вербувати нових солдатів. Набирають також жителів Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

"Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного Придністровського регіону Молдови", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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