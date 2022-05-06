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Из-за больших потерь РФ направляет срочников на войну в Украину, - разведка

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Сейчас 98 дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области.

Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" - до 2 недель. Озвученная цель - "оказание помощи".

Вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.

Напомним, Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников. Сообщается, что они испуганы и не имеют военной подготовки.

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Война в Украине