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Большие потери вызывают нервные срывы и истерики у оккупантов: перехват СБУ

Фото: оккупанты несут огромные потери (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признаются, что несут большие потери. Это вызывает у них настоящую истерику и нервные срывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В очередной перехваченной разговоре российский военный рассказал, что мечтает вернуться домой живым. Он шокирован из-за больших потерь.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", - сказал оккупант.

Он жалуется, что не представляет, как жить дальше, и хочет по возвращению поехать в церкви и монастыри.

В СБУ напомнили оккупантам, что они могут сохранить собственную жизнь, если сдадутся в плен. Для этого существует "горячая" линия 2402.

Напомним, в предыдущем перехваченном разговоре оккупант рассказал, что отказывается идти на передовую после тяжелых боев.

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