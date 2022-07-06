Большие потери вызывают нервные срывы и истерики у оккупантов: перехват СБУ

В очередной перехваченной разговоре российский военный рассказал, что мечтает вернуться домой живым. Он шокирован из-за больших потерь.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", - сказал оккупант.

Он жалуется, что не представляет, как жить дальше, и хочет по возвращению поехать в церкви и монастыри.

В СБУ напомнили оккупантам, что они могут сохранить собственную жизнь, если сдадутся в плен. Для этого существует "горячая" линия 2402.