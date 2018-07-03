Большие города Азербайджана остались без света

Взрыв на подстанции мог произойти по вине сотрудников

В результате аварии на ТЭЦ в Азербайджане большая часть страны, в том числе и столица страны Баку остались без света. Об этом сообщает издание Oxu.az.

Как сообщается, авария произошла на теплоэлектростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, вследствие чего без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Также отмечается, что взрыв на подстанции мог произойти по вине сотрудников. Электричество отсутствует во всей северной части Азербайджана. При этом глава ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев объяснил случившееся "аномальной жарой".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине без света в результате осложнения погодных условий остаются 66 населенных пунктов.

Отметим, что во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. Также в Черниговской области остается подтопленным 1 приусадебный участок.