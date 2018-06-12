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Интервью

Большие данные Vodafone помогли выяснить точную картину пригородной миграции Львова

НовостиНовости компаний    12.06.2018 - 14:14

Vodafone Украина совместно с Львовским городским советом провели масштабное исследование о маятниковой миграции жителей Львовской области. Исследование основывается на анализе больших данных оператора, в основе которых – обезличенные данные о перемещении клиентов Vodafone.

По результатам исследования определены: точное количество людей, ежедневно въезжающих во Львов, из каких населенных пунктов приезжает больше всего жителей, наиболее популярные точки въезда во Львов, а также особенности их загруженности в течение дня.

Как свидетельствуют результаты исследования, в среднем в течение одного дня во Львов приезжает 152 тысяч человек. В будние дни этот показатель достигает 180 тысяч, а в выходные уменьшается до 79 тысяч человек. Жители, проживающие в 15-км зоне вокруг Львова, формируют половину общего объема человекопотока.

Константин Воробьев, заместитель Генерального директора Vodafone Украина: "Исследование наглядно демонстрирует, как применение big data мобильного оператора могут решать сложные и актуальные социальные вопросы. Эффективная работа общественного транспорта во Львове – один из самых актуальных, поэтому мы предложили городу использовать для его решения новый метод "вычисления потоков". Обезличенные обобщенные данные, которые мы предоставили для проекта, дают в этой ситуации наиболее точную информацию о реальных потоках людей, ежедневно въезжающих в город из пригородов – и это не предположение, основанное на исследованиях или опросах, это математически точные данные".

Андрей Москаленко, заместитель городского главы Львова по вопросам развития: "В контексте исследования, которое мы провели совместно с Vodafone Украина, полученные результаты – показатели миграции жителей Львовской области во Львов – очень интересны. Мы будем использовать их для внедрения электронного билета, разработки новых транспортных маршрутов, ремонта дорог, проведения благоустройства".

Результаты исследования – интерактивные диаграммы и карту потоков – можно найти по следующим ссылкам: источники миграции, точки въезда, направления потоков.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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