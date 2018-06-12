Великі дані Vodafone допомогли з’ясувати точну картину приміської міграції Львова

Vodafone Україна спільно із Львівською міською радою провели масштабне дослідження про маятникову міграцію мешканців Львівської області. Дослідження ґрунтується на аналізі великих даних оператора, в основі яких – знеособлені дані про переміщення клієнтів Vodafone.

За результатами дослідження визначено точну кількість людей, які щодня приїжджають до Львова, з яких населених пунктів приїжджає найбільше мешканців, найбільш популярні точки в’їзду до Львова, а також особливості їх навантаження протягом дня.

Як свідчать результати дослідження, в середньому протягом одного дня до Львова приїжджає 152 тис. осіб. У будні дні цей показник зростає до 180 тис., а протягом вихідних зменшується до 79 тис. осіб. Мешканці, які проживають в 15-км зоні навколо Львова, створюють половину загального обсягу людинопотоку.

Костянтин Воробйов, заступника Генерального директора Vodafone Україна: "Дослідження дуже наочно демонструє, як використання великих даних мобільного оператора можуть вирішувати складні й актуальні соціальні питання. Питання громадського транспорту у Львові є одним з найактуальніших, тому ми запропонували місту використати для його вирішення новітній метод "обчислення потоків". Знеособлені узагальнені дані, які ми надали для реалізації цього проекту, дають в цій ситуації найбільш точну інформацію про реальні потоки людей, які щодня в’їжджають у місто з приміських територій – і це не припущення, що базуються на дослідженнях, це математично точні дані".

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку: "В контексті дослідження, яке ми провели спільно з "Vodafone Україна", отримані результати-показники щодо міграції мешканців Львівської області до Львова є дуже цікавими. Їх будемо використовувати для впровадження електронного квитка, розробки нових транспортних маршрутів, ремонту доріг, проведення благоустрою тощо".

Результати дослідження – інтерактивні діаграми та карту – можна знайти за наступними посиланнями: джерела міграції, точки в’їзду, напрямки потоків.