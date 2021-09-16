Больше всего взяток в этом году взяли полицейские, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в этом году разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Среди "лидеров" по количеству взяток оказались полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
За 8 месяцев 2021 года наибольшая общая сумма неправомерной выгоды задокументирована в:
Общий размер убытков государству, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Кроме того, арестовали имущество на сумму 365 млн гривен.
Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям. Из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:
С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).