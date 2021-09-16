Найбільше хабарів у цьому році взяли поліцейські, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) у цьому році викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Серед "лідерів" за кількістю хабарів виявилися поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
За 8 місяців 2021 року найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у:
Загальний розмір збитків державі, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Крім того, арештували майно на суму 365 млн гривень.
Повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 людей, з яких:
Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 людей, з них 232 обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).