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Найбільше хабарів у цьому році взяли поліцейські, - ДБР

Автор: Инна Собора

Державне бюро розслідувань (ДБР) у цьому році викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Серед "лідерів" за кількістю хабарів виявилися поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За 8 місяців 2021 року найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у:

  • Києві - 8,8 млн гривень,
  • Харківській області - 1,8 млн гривень,
  • Київській області - 1,7 млн гривень,
  • Одеській області - 1,4 млн гривень,
  • Тернопільській області - 1,1 млн гривень.

Загальний розмір збитків державі, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Крім того, арештували майно на суму 365 млн гривень.

Хто виявився корупціонерами?

Повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 людей, з яких:

  • 1 посадовець категорії "А";
  • 108 поліцейських;
  • 8 прокурорів;
  • 1 працівник СБУ;
  • 20 податківців;
  • 19 митників;
  • 27 прикордонників;
  • 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • 10 працівників Державної лісової охорони;
  • 3 працівники Держрибагентства;
  • 2 працівники Державної міграційної служби;
  • 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
  • 2 працівники Національної гвардії України;
  • 15 військовослужбовців;
  • 51 інших.

Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 людей, з них 232 обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

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