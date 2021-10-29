Больше вреда, чем пользы: ВОЗ выступила против закрытия школ на фоне пандемии

"Повсеместное закрытие школ прошлого года, что нарушило право на образование миллионов детей, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять те же ошибки", - отметил Клюге.

Взамен ВОЗ рекомендует:

соблюдать эпидемиологические меры в учебных заведениях;

сохранять социальную дистанцию;

придерживаться частого мытья рук;

не забывать о масках;

обеспечить надлежащую вентиляцию в классах.

"У нас есть более эффективные инструменты для преодоления этого всплеска, чем закрытие школ", - отметил Клюге.