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Больше не Владимир-Волынский. Рада поддержала переименование города

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский. Решение поддержали 348 голосами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Народные депутаты приняли постановление №6378, которое предусматривает переименование города Владимир-Волынский на Владимир.

Отметим, в октябре переименование поддержал городской совет, а затем с этим в парламент обратился областной.

Что известно о городе

Город является одним из древнейших в Украине и его переименование инициировали для того, чтобы вернуть ему историческое название.

Когда город вошел в состав Российской империи, он получил к своему названию приставку "-Волынский". Это нужно было для того, чтобы отличать его от российского города Владимир-на-Клязьме.

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