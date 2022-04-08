Все больше украинцев возвращаются к работе, но 40% не работают из-за войны

К своей работе начинают возвращаться все больше людей. В начале апреля среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 58% (в марте таких было 46%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В целом 29% работают в обычном режиме, 26% - частично или удаленно, 3% начали работать на новой работе.

По данным опроса, 41% потеряли работу на время войны (в марте было 53%). Больше всего тех, кто сейчас работает, - в западных областях, тогда как только треть жителей востоке имеют работу, а остальные две трети - потеряли работу.

Опрос проведен 6 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.