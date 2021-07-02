Больше не синий: Microsoft изменила "экран смерти" в Windows 11

Стоит отметить, что нововведение является первым изменением BSOD начиная с 2012 года. Именно тогда Microsoft добавили к ошибке операционной системы (ОП) Windows 8 изображение с печальным лицом.

Впрочем, несмотря на изменение шаблона, BSOD нового Windows 11 будет идентичным тому, что есть сейчас в десятой версии.

Пока неизвестно для чего Microsoft решила изменить оповещения о критической ошибке системы. Возможно, это связано с тем, что компания приняла решение глобально пересмотреть и изменить дизайн Windows 11.