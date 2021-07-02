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Больше не синий: Microsoft изменила "экран смерти" в Windows 11

Автор: РБК-Украина

Незадолго до выхода Windows 11 Microsoft приняла решение изменить дизайн известного синего экрана смерти (BSOD). Отныне критические ошибки операционной системы будут изображены на черном шаблоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Стоит отметить, что нововведение является первым изменением BSOD начиная с 2012 года. Именно тогда Microsoft добавили к ошибке операционной системы (ОП) Windows 8 изображение с печальным лицом.

Впрочем, несмотря на изменение шаблона, BSOD нового Windows 11 будет идентичным тому, что есть сейчас в десятой версии.

Пока неизвестно для чего Microsoft решила изменить оповещения о критической ошибке системы. Возможно, это связано с тем, что компания приняла решение глобально пересмотреть и изменить дизайн Windows 11.

Напомним, что РБК-Украина раскрывала детали дизайна новой операционной системы Windows 11.

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