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Більше не синій: Microsoft змінила "екран смерті" в Windows 11

Автор: РБК-Україна

Незадовго до виходу Windows 11, Microsoft прийняла рішення змінити дизайн відомого синього екрана смерті (BSOD). Відтепер критичні помилки операційної системи будуть зображені на чорному шаблоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Варто відзначити, що нововведення є першою зміною BSOD починаючи з 2012 року. Саме тоді Microsoft додали до помилки операційної системи (ОП) Windows 8 зображення зі сумним обличчям.

Втім, попри зміну шаблону, BSOD нового Windows 11 буде ідентичним тому, що є наразі в десятій версії.

Наразі невідомо для чого Microsoft вирішила змінити оповіщення про критичну помилку системи. Можливо, це пов’язано з тим, що компанія прийняла рішення глобально переглянути та редагувати дизайн Windows 11.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривала подробиці дизайну нової операційної системи Windows 11.

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