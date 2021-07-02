Більше не синій: Microsoft змінила "екран смерті" в Windows 11

Варто відзначити, що нововведення є першою зміною BSOD починаючи з 2012 року. Саме тоді Microsoft додали до помилки операційної системи (ОП) Windows 8 зображення зі сумним обличчям.

Втім, попри зміну шаблону, BSOD нового Windows 11 буде ідентичним тому, що є наразі в десятій версії.

Наразі невідомо для чого Microsoft вирішила змінити оповіщення про критичну помилку системи. Можливо, це пов’язано з тим, що компанія прийняла рішення глобально переглянути та редагувати дизайн Windows 11.