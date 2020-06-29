Больше половины украинцев против сотрудничества с МВФ, - опрос

Больше половины украинцев выступают против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Доля противников сотрудничества с МВФ в июне существенно выросла по сравнению с апрелем.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

Согласно опросу, 24% респондентов считают, что сейчас Украине нужно сотрудничать с МВФ для получения кредитов, в апреле поддержка составляла 32%.

При этом 61% опрошенных выступили против сотрудничества и получения новых кредитов от МВФ. В апреле доля противников составляла 46%, что свидетельствует об их увеличении на 15 пунктов.

Отметим, опрос проводился в период с 20 по 23 июня 2020 методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются оккупированные территории. В ходе опроса провели 2 тысячи интервью. Погрешность составляет 2,2 процента.

Напомним, подобный опрос проводился в апреле этого года, тогда против сотрудничества с МВФ выступала почти половина украинцев.

Кроме того, что осенью 2019 года сотрудничество с МВФ поддерживало относительное большинство украинцев.

Добавим, в начале июня МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.