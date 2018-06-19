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Интервью

Больше половины украинцев не планируют отдыхать этим летом

НовостиОбщество    19.06.2018 - 17:05
Иллюстративнное фото (РБК-Украина)
Иллюстративнное фото (РБК-Украина)

64% украинцев не планируют отдыхать

64% украинцев не планируют отдыхать, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 22%. Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии.

Так, отмечается, что количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

Тех, кто планирует ехать за границу больше всего среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи (16%).

Исследование длилось с 18 по 30 мая. Методом личного интервью было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 19 июня 2018 года, в ближайшие 3-5 часов дождь.

Правительство внесло изменения в порядок направления детей на отдых за счет госбюджета Свыше 60% украинцев не планируют проводить отпуск за границей, - опрос
Теги публикации: отдых  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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