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Більше половини українців не планують відпочивати цього літа

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 17:05
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

64% українців не планують відпочивати

64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, складає 22%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, зазначається, що кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки.

Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%). 

Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві сьогодні, 19 червня 2018 року, у найближчі 3-5 годин можлива гроза.

Уряд вніс зміни до порядку направлення дітей на відпочинок за рахунок держбюджету Понад 60% українців не планують проводити відпустку за кордоном, - опитування
Теги публікації: отдых  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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