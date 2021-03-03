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Больше половины регионов Украины остаются в "желтой" зоне карантина

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 13 регионов остаются в "желтой" зоне карантина. "Красными" остаются три области, "оранжевыми" - девять.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, "желтыми" остаются Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области. "Красными" являются Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также в шести регионах превышен показатель госпитализация больных коронавирусом: Ивано-Франковская (этот показатель составляет 142,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкая (99,9), Черновицкая (90,5), Закарпатская (90,4), Житомирская (77,7) и Николаевская (61,8) области.

Напомним, за сутки в Украине выявили 7235 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.

Также РБК-Украина писало, что глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

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