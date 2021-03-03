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Більше половини регіонів України залишаються в "жовтій" зоні карантину

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні 13 регіонів залишаються в "жовтій" зоні карантину. "Червоними" залишаються три області, "помаранчевими" - дев'ять.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, "жовтими" залишаються Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

У "помаранчевої" зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області. "Червоними" є Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Також у шести регіонах перевищено показник госпіталізація хворих коронавірусом: Івано-Франківська (цей показник становить 142,5 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінницька (99,9), Чернівецька (90,5), Закарпатська (90,4), Житомирська (77,7) і Миколаївська (61,8) області.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 7235 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Києві та Івано-Франківської області.

Також РБК-Україна писало, що голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу.

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