UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Больше половины областей Украины уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 9 октября 15 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки из списка выпала Одесская область, но добавились Киевская и Львовская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая

Во всех этих регионах превышена норма заболеваемости COVID-19. Худшие показатели имеет Луганская область и Черновицкая - по 768 случаев на 100 тысяч жителей. Норма составляет 75 случаев.

Кроме того, в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 81,8 %, Херсонской - 76,7% и Запорожской - 70,4%. Этот показатель не должен превышать 50%.

Напомним, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус