Більше половини областей України вже відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Станом на ранок 9 жовтня 15 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу зі списку випала Одеська область, але додалися Київська та Львівська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені наступні області:
У всіх цих регіонах перевищена норма захворюваності COVID-19. Найгірші показники має Луганська область і Чернівецька - по 768 випадків на 100 тисяч жителів. Норма становить 75 випадків.
Крім того, в деяких регіонах перевищено рівень госпіталізацій хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківській області 81,8%, Херсонській - 76,7% і Запорізькій - 70,4%. Цей показник не повинен перевищувати 50%.
Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.