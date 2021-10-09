Більше половини областей України вже відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені наступні області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищена норма захворюваності COVID-19. Найгірші показники має Луганська область і Чернівецька - по 768 випадків на 100 тисяч жителів. Норма становить 75 випадків.

Крім того, в деяких регіонах перевищено рівень госпіталізацій хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківській області 81,8%, Херсонській - 76,7% і Запорізькій - 70,4%. Цей показник не повинен перевищувати 50%.