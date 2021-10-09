RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більше половини областей України вже відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 9 жовтня 15 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу зі списку випала Одеська область, але додалися Київська та Львівська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені наступні області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищена норма захворюваності COVID-19. Найгірші показники має Луганська область і Чернівецька - по 768 випадків на 100 тисяч жителів. Норма становить 75 випадків.

Крім того, в деяких регіонах перевищено рівень госпіталізацій хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківській області 81,8%, Херсонській - 76,7% і Запорізькій - 70,4%. Цей показник не повинен перевищувати 50%.

Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус