ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Больше половины областей Украины уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Новина українською →
Украина, Суббота 09 октября 2021 13:24
Больше половины областей Украины уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина Фото: оранжевую зону уже надо вводить в 15 областях
Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 9 октября 15 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки из списка выпала Одесская область, но добавились Киевская и Львовская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая

Во всех этих регионах превышена норма заболеваемости COVID-19. Худшие показатели имеет Луганская область и Черновицкая - по 768 случаев на 100 тысяч жителей. Норма составляет 75 случаев.

Кроме того, в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 81,8 %, Херсонской - 76,7% и Запорожской - 70,4%. Этот показатель не должен превышать 50%.

Больше половины областей Украины уже соответствуют &quot;оранжевой&quot; зоне карантина

Напомним, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны