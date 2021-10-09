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Більше половини областей України вже відповідають "помаранчевій" зоні карантину

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 13:24
Більше половини областей України вже відповідають "помаранчевій" зоні карантину Фото: помаранчеву зону вже треба вводити в 15 областях
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 9 жовтня 15 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу зі списку випала Одеська область, але додалися Київська та Львівська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені наступні області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах перевищена норма захворюваності COVID-19. Найгірші показники має Луганська область і Чернівецька - по 768 випадків на 100 тисяч жителів. Норма становить 75 випадків.

Крім того, в деяких регіонах перевищено рівень госпіталізацій хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківській області 81,8%, Херсонській - 76,7% і Запорізькій - 70,4%. Цей показник не повинен перевищувати 50%.

Більше половини областей України вже відповідають &quot;помаранчевій&quot; зоні карантину

Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

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