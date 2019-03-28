Больше половины клиентов "Запорожгаз Сбыта" рискуют остаться без субсидии

В Запорожской области 124 тыс. субсидиантов задолжали за потребленный газ почти 123 млн гривен. Такие должники могут не получить следующую выплату монетизированной субсидии, если не рассчитаются уже полученными от государства деньгами за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в случае просроченной задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты прекращают выплату государственной помощи.

"С февраля 2019 года правительство ввело монетизацию жилищно-коммунальных субсидий. Теперь клиенты "Запорожгаз Сбыта", которым назначена государственная помощь на оплату за газ с октября 2018 года, получают ее "живыми деньгами" в отделениях "Укрпочты" и "Ощадбанка". А пенсионеры - через Пенсионный фонд вместе с пенсией. Поэтому в счете "Запорожгаз Сбыта" за газ, потребленный в феврале, уже не учитываются субсидии", - говорится в сообщении.

Получив субсидию деньгами, клиент уже самостоятельно рассчитывается за потребленный газ в полном объеме. По словам пресс-службы, в случае просроченной задолженности за газ два месяца в дальнейшем выплата государственного пособия прекращается. А при увеличении задолженности компания прекращает таким клиентам поставки газа.

"Сейчас есть риск роста задолженности в связи с монетизацией субсидии. Госпомощь в этом отопительном периоде получают 119 тыс. семей, за которыми до февраля месяца государство ежемесячно покрывала часть расходов на газ в сумме более 103 млн гривен. Теперь эти средства получают субсидианты, и должны самостоятельно направить на полную оплату счетов за газ ", - отметила начальник отдела расчетов ООО "Запорожгаз Сбыт" Ольга Приходько.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас для оплаты за потребленный газ для запорожцев представленные платежные системы: iPay.ua, Portmone.сом, EasyPay.ua и другие.

"Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании. Также быстро можно оплатить счета за газ с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua, паблик аккаунта 7104ua в Viber, в кассах банков, отделений "Укрпочты" или через терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении пресс-службы.