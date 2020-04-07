Больше половины клиентов "Харьковгаза" своевременно заплатили за доставку

В марте больше половины клиентов АО "Харьковгаз" своевременно, до 20.03, заплатили за доставку газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы. Работники АО "Харьковгаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную доставку газа, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в условиях карантина клиенты АО "Харьковгаз" могут оплатить счета за доставку дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Для клиентов АО "Харьковгаз" экстренно разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически создать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 0113104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Напоминаем, ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализовывать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Специалисты центров обслуживания клиентов АО "Харьковгаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с потребителями газа", - говорится в сообщении.

Также в компании призвали потребителей вовремя оплачивать услуги по доставке газа. "Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании - проведения необходимых ремонтов, ликвидации повреждений газопроводов, аварийных выездов и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.