Больше, чем планировалось. СМИ посчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине

Немецкое издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше.

Согласно плану Путина "А" война должна была продлиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в такой интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако, по мнению Focus, понадобилась бы лишь треть от максимального количества боеприпасов. Ахонен считает, что Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Наемников тоже не учитывали в первоначальный план. Таким образом, согласно подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее "маленькая победоносная война" будет стоить миллиард долларов. Похоже, таким был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.

Однако, российская попытка быстро победить ВСУ провалилась. Поэтому появился план "Б", который предусматривал оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. Путин хотел сначала окружить украинскую столицию, заминировать ее окрестности, а потом расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до 6 месяцев. В этом плане тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил бы сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, такая полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.

Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это всего за два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме добавляется еще миллиард долларов.