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Больше никаких полумер. Кулеба призвал мир остановить Россию

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир остановить Россию разрушительными санкциями. Глава МИД добавил, что полумерами Москву не остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"На нашей встрече в Варшаве с (главой МИД Британии - ред.) Лиз Трасс скоординировали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину", - написал Кулеба.

По его словам, после бойни в Буче Россию надо остановить сейчас же. Министр призвал мировое сообщество перестать использовать полумеры, а ввести против Москвы разрушительные санкции.

"Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое вооружение", добавил глава МИД.

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