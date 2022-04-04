Больше никаких полумер. Кулеба призвал мир остановить Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир остановить Россию разрушительными санкциями. Глава МИД добавил, что полумерами Москву не остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"На нашей встрече в Варшаве с (главой МИД Британии - ред.) Лиз Трасс скоординировали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину", - написал Кулеба.

По его словам, после бойни в Буче Россию надо остановить сейчас же. Министр призвал мировое сообщество перестать использовать полумеры, а ввести против Москвы разрушительные санкции.

"Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое вооружение", добавил глава МИД.