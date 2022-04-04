Більше ніяких напівзаходів. Кулеба закликав світ зупинити Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ зупинити Росію руйнівними санкціями. Глава МЗС додав, що напівзаходами Москву не зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"На нашій зустрічі у Варшаві з (главою МЗС Британії - ред.) Ліз Трас скоординували подальший санкційний тиск на Росію і постачання зброї в Україну", - написав Кулеба.

За його словами, після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз же. Міністр закликав світову спільноту перестати використовувати напівзаходи, а ввести проти Москви руйнівні санкції.

"Санкції G7 і ЄС повинні бути руйнівними. Україна повинна отримати все необхідне озброєння", додав глава МЗС.