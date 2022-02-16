Больше не и.о. Кабмин назначил Крука главой ГСЧС

По решению правительства, Сергея Крука назначен главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ноябре 2021 года он был назначен временно исполняющим обязанности председателя ГСЧС, после того как предыдущий глава Госслужбы Николай Чечеткин был уволен с должности.

Что известно о Сергее Круке

Родился 7 августа 1977 в Ровно. Окончил в 1999 году Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины по специальности пожарная безопасность, квалификация - специалист по пожарной безопасности. В 2008-м окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности правоведение, квалификация - юрист.

В органах пожарной охраны Министерства чрезвычайных и Госслужбы чрезвычайных ситуаций с сентября 1994 года. То есть с тех пор как стал курсантом Харьковского института пожарной безопасности.

В 2014 году возглавил Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Ровенской области. 10 ноября 2021 года Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.